الصحة: اكتساب المناعة من لقاح كورونا يتم بعد الجرعة الثانية

2021/04/24 | 10:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تنبيها للأشخاص الملقحين ضد كورونا من أنَّ اكتساب المناعة في أجسامهم يتم بعد الجرعة الثانية، ودعتهم إلى الالتزام بشروط الوقاية خشية اصابتهم بالوباء.وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح صحفي، إنَّ “الملقحين يجب أنْ يحافظوا على الالتزام بالاجراءات الوقائية خشية من الاصابة، وعدم امكانية نقل […]

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