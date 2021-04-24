سي ان ان: مكالمة بايدن واردوغان كانت متوترة

2021/04/24 | 10:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البيت الابيض اجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب اردوغان مساء الجمعة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن "نقل اهتمامه بعلاقة ثنائية بناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة فعالة للخلافات".

من جانبها قالت شبكة CNN الامريكية ان بايدن قال لأردوغان انه يعتزم الاعتراف بمذبحة الأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية عام 1915 على أنها إبادة جماعية، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على المحادثة.

وحسب الشكبة فإن شخصا مطلعا على المكالمة وصفها بأنها متوترة، مشيرة الى ان قراءات من البيت الابيض والرئاسة التركية لم تذكر ذلك.

وذكرت شبكة CNN سابقًا أن بايدن كان يستعد للاعتراف بالفظائع التي دامت قرنًا ضد الأرمن على أنها إبادة جماعية، والوفاء بوعد حملته الانتخابية.



وكان أسلاف بايدن في البيت الأبيض قد امتنعوا عن استخدام هذه الكلمة، خائفين من إلحاق الضرر بالعلاقات مع حليف إقليمي رئيسي.

كنائب للرئيس، تعامل بايدن بشكل متكرر مع أردوغان وقام بأربع رحلات إلى تركيا، بما في ذلك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.



ولكن منذ ذلك الحين قدم وجهة نظر غير وردية عن الزعيم التركي.

وقال بايدن لهيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في عام 2020: "لقد أمضيت الكثير من الوقت معه.



إنه مستبد.



إنه رئيس تركيا وأكثر من ذلك بكثير.



ما أعتقد أننا يجب أن نفعله هو اتخاذ منهج مختلف تمامًا تجاهه الآن، مما يوضح أننا ندعم قيادة المعارضة".

وتحدث بايدن عبر الهاتف مع أردوغان يوم الجمعة، وهي أول محادثة له مع الزعيم التركي منذ توليه منصبه.



فُسرت الفترة الطويلة بدون اتصال على أنها إشارة إلى أن بايدن يضع أهمية أقل على علاقة الولايات المتحدة مع تركيا في المستقبل.

PUKmedia / عن سي ان ان

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