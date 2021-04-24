فلسطين: عشرات الجرحى إثر تجدد الصدامات مع الجيش الإسرائيلي وقصف جوي على قطاع غزة

2021/04/24 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تصاعد التوتر، السبت، بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية بعد صدامات جديدة الليلة الماضية في القدس الشرقية، وتظاهرات في الضفة الغربية وإطلاق صواريخ وقصف في قطاع غزة.

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واندلعت صدامات ليلة الجمعة على السبت في محيط البلدة القديمة للقدس غداة ليلة اندلعت فيها مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية جرح خلالها أكثر من مئة فلسطيني وعشرين شرطيا اسرائيليا.

ووقعت الصدامات بسبب تظاهرة ليهود يمينيين متطرفين هتفوا "الموت للعرب" أمام باب العمود، أحد مداخل القدس الشرقية.

وفي وقت لاحق من ليلة الجمعة على السبت، أطلق 15 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل حسبما أعلن الجيش الاسرائيلي.

وردا على إطلاق الصواريخ، قصفت اسرائيل بالدبابات ثم بالغارات الجوية مواقع في غزة.

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