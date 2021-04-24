روسيا تغلق البحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية

2021/04/24 | 10:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت إدارة الملاحة وعلوم المحيطات التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، عن إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية الأجنبية.وذكر البيان أن الإغلاق سيتم اعتبارا من الساعة 21:00 يوم 24 أبريل/ نيسان وحتى 21:00 (بالتوقيت المحلي) من 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وأكد أن الإغلاق لن يعيق […]

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