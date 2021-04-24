الكويت توقف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند بسبب كورونا

2021/04/24 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مجلس الوزراء الكويتي، إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى اشعار آخر بسبب الاوضاع الصحية وانتشار فيروس كورونا.

وأضاف مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم السبت: “يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من الهند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند لمدة 14 يوماً على الأقل”.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل إلى 1432 ليصل الاجمالي 264198 حالة منذ بداية الجائحة، و1502 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 247136 حالة.

وفرضت السلطات الكويتية حظر التجول الجزئي في البلاد منذ بداية شهر أبريل (نيسان) الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان حيث يتم تطبيق الحظرمن الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجراً.

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