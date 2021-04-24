احتجاجات في واسط بسبب الكهرباء

2021/04/24 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتحت محافظة واسط، السبت، موسم الاحتجاجات على غياب طاقة الكهرباء بشكل مبكّر، إذ شهدت المحافظة تظاهرة منطقة البتار شمالي المحافظة.

وطالب عدد من سكنة منطقة البتار شمالي واسط الجهات المعنية بإكمال ربط المحطة المتنقلة بسبب تردي تجهيز الطاقة الكهربائية.

ولوح عدد من سكنة المنطقة، خلال وقفة نظمت أمام محطة الكهرباء الواقعة في نفس المنطقة، بالتصعيد في الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتوفير الطاقة الكهربائية.

وشهدت محافظة واسط ومحافظات أخرى في وسط وجنوب العراق انخفاضاً في ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية بالتزامن مع موسم ارتفاع درجات الحرارة.

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