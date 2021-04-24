مشاريع الاستيطان والضم تواصل زحفها وسط انشغال العالم بملفات دولية ساخنة - مديحه الأعرج

2021/04/24 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 17/4/2021- 23/4/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي سياق التنفيذ المتدرج لمخططات الضم كما حددها مشروع التصفية الذي اعلنته تبنته الادارة الاميركية السابقة بدفع من حكومة بنيامين نتنياهو تواصل سلطات الاحتلال أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في بلدة حوارة ، جنوب نابلس ، تمهيداً لفتح الطريق الاستيطاني ، المسمّى " التفافي حوارة " ......





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