إلى دعاة الخصخصة والاقتصاد الحر في العراق (التجربة الروسية) - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/24 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر روسيا الوريث لما كان يعرف (جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية) التي كانت تسير قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الأنظمة الاشتراكية به وفق الاقتصاد المبرمج والموجه والمخطط الذي يخول الحكومة المركزية السياسة الاقتصادية التي تسيطر من خلالها على كل الأنشطة الاقتصادية وبسبب تعرض السياسة العامة والنظرية الماركسية للاتحاد السوفيتي إلى نكسة كبيرة بعد وفاة القائد العظيم والعبقري الفذ (فلاديمير ايلت ......





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