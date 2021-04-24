وزارة الكهرباء تصدر بياناً لتوضيح اسباب تراجع تجهيز المواطنين بالطاقة

2021/04/24 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الكهرباء أسباب تراجع تجهيز المواطنين بالطاقة إلى عوارض فنيَّة واعتداءات ارهابية فضلاً عن انخفاض إمدادات الغاز المورد من ايران، مجددة تعهدها بادخال وحدات تسهم برفد المنظومة قبل شهر حزيران المقبل.وكشف المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريحات … Readmore

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