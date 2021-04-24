الصدر يتهم جهات تريد تعكير الامن في العراق داعياً الى سلام شامل لا سلاح فيه ولا عنف

2021/04/24 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أن هناك جهات تريد أن تعكر الأمن في العراق، لأسباب عديدة ومنها استهداف الانتخابات وثني القوات الأمريكية عن الانسحاب، داعيا إلى “سلام شامل لا سلاح فيه ولا عنف”.وقال الصدر في تغريدة نشرها عبر … Readmore

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