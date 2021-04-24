ظهور سلالة جديدة لكورونا في دولة عربية (فيديو)

2021/04/24 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الدكتور أمين فوزي سليم عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في تونس، دون معرفة مدى خطورته حتى اللحظة.

وقال أمين فوزي سليم في برنامج "رمضان الناس" المذاع على راديو "موزاييك" ان السلالة رصدت في أحد المخابر الخاصة في منوبة.

وصرح بأن الفيروس شهد 3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة، موضحا أن اللجنة العلمية لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها وعددهم 7 مرضى، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها.

وقال إن الدولة مطالبة بتكثيف حملات التلقيح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، لأنه في صورة تواصل الوضع الصحي على حاله فمن المتوقع أن يفوق عدد الوفيات الـ15 ألفا.

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