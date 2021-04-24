نادال يصل إلى نصف نهائي دورة برشلونة بسهولة

2021/04/24 | 10:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا عالميا الدور نصف النهائي لدورة برشلونة في التنس، بفوزه السهل الجمعة على البريطاني كاميرون نوري 6-1 و6-4.وخلافا لمباراتيه الأولين التي عانى لحسهما بثلاث مجموعات أمام إيليا إيفاشكا من بيلاروس والياباني كي نيشيكوري، لم يجد نادال، المصنف أولا في برشلونة، صعوبة تذكر في تخطي البريطاني المصنف 58 […]

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