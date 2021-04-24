إنقاذ 5 عمال وانتشال جثة سادس بانهيار محطة وقود قيد الإنشاء في ديالى (صور)

2021/04/24 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، اليوم السبت، انقاذ خمسة عمال وانتشال جثة عامل سادس إثر انهيار محطة وقود قيد الإنشاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز الإنقاذ في مركز جديدة الشط بمديرية دفاع مدني ديالى تقوم بإنقاذ خمسة عمال بناء وانتشال جثة عامل آخر بعد انهيار إحدى محطات الوقود قيد الانشاء في قرية عرب برغش بذات الناحية".

وأضافت، "فقد تم إخراج المصابين من تحت الأنقاض وإجراء الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج كذلك تم إخراج المتوفي ونقلة الى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة".

يتبع.



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