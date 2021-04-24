موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس اليوم السبت والقناة الناقلة

2021/04/24 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يلتقي مساء اليوم السبت ( 24 نيسان 2021)،فريق ريال مدريد بنظيره ريال بيتيس، في لقاء يقام بإطار مباريات الجولة رقم 33 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ريال مدريد يخوض المواجهة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، ويريد اللوس بلانكوس حصد الثلاث نقاط، لملاحقة جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.

في المقابل، يأتي ريال بيتيس في المركز السادس بجدول ترتيب الليغا برصيد 49 نقطة، ويرغب الفريق الأندلسي في تحقيق الفوز للحفاظ على مركزه.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس سوف يكون مساء اليوم السبت في تمام الساعة ، (10 مساءً بتوقيت بغداد المحلي ) ، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين في الموسم الحالي من الليغا، كان قد انتهى بانتصار الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب بينيتو فيامارين.

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