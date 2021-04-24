بلدية ذي قار: نعمل على إنجاز مشروع كبير.. لن يكون هناك شارع ترابي في الناصرية خلال 2022

2021/04/24 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

تحدث مدير بلدية محافظة ذي قار، كاظم الصافي، اليوم السبت (24 نيسان 2021)، عن أهم المشاريع التي ستعمل عليها دائرته، حال وصول تخصيصات الموازنة.

وقال الصافي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أهم المشاريع التي ستعمل عليها البلدية حال وصول الموازنة إلى الدائرة، هو احالة عدد من الدونمات لمطور أو مستثمر ليقوم بإنشاء خدمات البنى التحتية اليها، ليصار بعد ذلك بيع بعض تلك الاراضي إلى المواطنين لسد اموال الخدمات التي ستنجز بتلك الاراضي".

وتابع "اضافة إلى التوجه لتوزيع ما تبقى من تلك الأراضي لمواطنين اخرين ومن كل الشرائح، بأسعار بسيطة كون الغاية هي التوزيع للمواطنين وليس البيع".

وبين المسؤول المحلي، أن "من صلاحيات المحافظ، وبالتعاون مع البلدية، ودوائر اخرى، المضي بإحالة هذا المشروع السكني الكبير، والسعي لتنفيذه على الارض، لما فيه خدمة كبيرة لشرائح عديدة تفتقر إلى السكن، وهذا من ابسط الحقوق التي يجب ان يحصل عليها أنباء المحافظة".

وفي شأن آخر، لفت الصافي إلى أن "دائرته ستعمل هذا العام على تصفير الشوارع الترابية وتعبيدها".وأكد ان "خطة دائرته للعام الحالي انهاء الشوارع الترابية في الناصرية"، مبينا ان "العمل بهذه الخطة مستمر وبنسبة انجاز وصلت إلى 35%".

ولفت إلى أن "دائرة البلدية تسعى لإكمال مشروع تعبيد كل طرق الناصرية الترابية، من خلال مواردها الذاتية، ولكن يبقى هناك اي شارع ترابي في الناصرية عاك 2022".

وأعلن محافظ ذي احمد الخفاجي، الخميس (22 نيسان 2021)، عن وصول تخصيصات الموازنة الى المحافظة، فيما أشار إلى وجود خطة لتبويب الأموال.

وقال الخفاجي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك خطة يجري اعدادها لتبويب الأموال التي وصلت ضمن مشاريع مهمة توزع بين المركز والاقضية والنواحي حسب النسب السكانية".

وأضاف، أن "اللقاء الذي جمعهم بوزير المالية والتخطيط كان لمناقشة المشاريع المعطلة بالتخطيط والتي تحتاج الى مراجعة وبتالي تم التباحث فيها مع الوزيرين".

واوضح محافظ ذي قار، أن "المحافظة ستستلم اكثر من 600 مليار دينار من موازنة تنمية الأقاليم وصندوق اعمار المحافظة لغرض تخصيصها للمشاريع".

وكان الخفاجي قد تعهد في مؤتمر صحفي بإعداد خطة قال عنها رصينة لاستغلال الاموال التي ستصل للمحافظة لغرض البدء بتنفيذ مشاريع ستراتيجية جديدة اضافة للمضي بإكمال المشاريع السابقة.

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