2021/04/24 | 10:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة النهج الوطني تعلق على وضع ديالى: يتطلب عملاً عسكرياً واسعاً

رأت كتلة النهج الوطني، السبت (24 نيسان، 2021) إن الظرف الأمني في ديالى يتطلب حملة عسكرية واسعة لإنهاء أوكار "التنظيمات المسلحة".

وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان، إن "الاعتداءات الارهابية الخبيثة تكررت في اكثر من قاطع خلال الأشهر الماضية ومنها محافظة ديالى، وتقدم القوات الأمنية الصابرة والعشائر العربية الغيورة تضحيات عزيزة في تصديها للإرهاب الأعمى او نتيجة غدر الجماعات الارهابية بها"، مضيفا أن "مثل هذا الوضع يتطلب عملا عسكريا واسعا ومنظما لإنهاء أوكار وبؤر وحواضن الارهاب المجرم لكي نوقف هذا الاستنزاف غير المبرر في صفوف القوات الأمنية والعشائر الساندة لها".

ورأى أن "من المهم ان تبادر الدولة بمؤسساتها المختصة بتحمل هذه المسؤولية ويمكنها الاستعانة بالعشائر وأهالي المناطق في دعم جهدها الاستخباري وتزويدها بالمعلومات التي تسهم في إنجاز الأهداف وتحقيقها".

وشدد طعمة على "ضرورة الإسراع بأخذ زمام المبادرة وتطهير محيط وتوابع المدن والقرى التي يتكرر استهدافها من قبل الارهاب الغادر، وليس صحيحًا ان تبنى خطط المواجهة على أساس الدفاع وردة الفعل بعد وقوع الانشطة الإرهابية وتحقيقها أهدافها الإجرامية".

واختتم قائلا: "نعتقد ان عزيمة وخبرة وكفاءة قواتنا المسلحة بكافة صنوفها قادرة على توجيه ضربات موجعة لفلول الارهاب وتطهير المحافظة من براثنه القذرة، فيما لو توفرت قيادات ميدانية تحسن ادارة الموارد وتوظفها باتجاه تلك الأهداف المهمة".

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