2021/04/24 | 11:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة العراقية، اليوم السبت، القبض على أربعة متهمين لارتكابهم جريمة قتل بشعة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز قسم مكافحة إجرام البصرة تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة تقبض على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مروعة وتكشف ملابساتها المركز الخبري الوطني.

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