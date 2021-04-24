كتلة الاتحاد الوطني تدعو الى تعويض واعمار قلعة دزة

2021/04/24 | 11:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة قصف مدينة قلعة دزة من قبل ازلام النظام البائد في العام 1974.

وقالت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البيان: قبل 47 عاماً نفذ النظام البعثي البائد جريمة بشعة بعيدة عن القيم الانسانية عن طريق قصف مدينة قلعة دزة وجامعة السليمانية بالاسلحة المحرمة دوليا، مما ادى الى استشهاد واصابة العشرات من المواطنين المدنيين الابرياء.

واضاف البيان: هذه الجريمة وكجرائم قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية والانفال من الناحية القانونية تدخل في اطار جرائم الابادة الجماعية، لكن لحد الآن لم تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولياتها في تعويض المتضريين من تلك الجرائم وتعريفها كجرائم ابادة جماعية، لذا ندعو الحكومة الاتحادية الى:

1- العمل على تعريف تلك الملفات كجرائم ابادة جماعية وتعويض ابناء تلك المناطق وفقا للمادة 132 من الدستور العراقي الدائم.

2- العمل على الاعتراف رسميا بمعبر كيلي الحدودي والذي انتهت جميع الاجراءات الاتعراف به من الناحية القانونية والادارية ولم يبقى سوى موافقة الحكومة الاتحادية.

3- العمل الجدي على انشاء سد دلكة في المنطقة والذي يقدم خدمات كبيرة في مجالات الري والثروة السمكية واستثمار الطاقة الكهربائية، وموافقات هذا السد موجودة في وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية وفقا للكتاب 26403 في 11/9/2019، وتمت الموافقة على انشاء السد بناء على طلب من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

4- ندعو حكومة اقليم كوردستان الى ايلاء اهتمام اكبر بمدينة قلعة دزة وجميع مناطق بشدر من النواحي الزراعية والسياحية والاعمار والخدمات كافتتاح المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والتي تعرضت الى دمار وخراب كبير بسبب سياسات التدمير والقمع التي اتبعها النظام البعثي البائد ضد المنطقة التي احتضنت مناضلي الثورة الجديدة.

PUKmedia خاص

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