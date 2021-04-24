وزير الخارجية الإيراني في بغداد غداً مستهلاً جولة إقليمية تشمل الدوحة

2021/04/24 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الخارجية الإيرانية، السبت، موعد زيارة محمد جواد ظريف إلى العراق ضمن جولة إقليمية يستهلها من بغداد وتشمل الدوحة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية وتابعه "ناس"، (24 نيسان 2021)، إن " وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يتوجه غدا الاحد الى العراق وقطر على رأس وفد رسمي".

وأضاف "سيجري ظريف محادثات مع كبار المسؤولين في هذين البلدين".

وتابع أن "زيارة ظريف الى قطر والعراق تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها".

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