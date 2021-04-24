2021/04/24 | 11:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: شهدت أسواق المال في دول الخليج ومصر أداء إيجابيا خلال الثمانية جلسات الأولى من شهر رمضان تزامنا مع استيعاب المستثمرين المخاوف بشأن تطورات ملف سد النهضة وارتفاع أسعار النفط وتوالي الأنباء عن عمليات استحواذ مرتقبة والتوزيعات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 8 جلسات من الارتفاع في رمضان.. هل تسجل بورصات الخليج ومصر مكاسب جديدة؟) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 8 جلسات من الارتفاع في رمضان.. هل تسجل بورصات الخليج ومصر مكاسب جديدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).