انطلاق عملية عسكرية واسعة في ديالى

2021/04/24 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، السبت، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في حوض الوقف شمال شرق ديالى.وقال التميمي في حديث صحفي ان” قوات امنية مشتركة انطلقت من 3 محاور لتعقب خلايا داعش الارهابي في بساتين 10 قرى زراعية مترامية في حوض الوقف(25كم شمال شرق بعقوبة) تمتد بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة”.

واضاف التميمي،ان” العملية تاتي لتعقب خلايا ارهابية متورطة بالهجوم على محيط قرية الجيزاني قبل يومين من خلال تفجير عبوات ناسفة وقنص ما ادى الى استشهاد واصابة 11 شخص اغلبهم من منتسبي القوى الامنية”.

واشار الى ان” العملية تدار من خلال غرفة عمليات ميدانية لتعقب الخلايا الارهابية من خلال قائمة اهداف”.

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