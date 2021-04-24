صدامات جديدة في القدس الشرقية وقصف اسرائيلي على غزة بعد إطلاق صواريخ

2021/04/24 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم غيوم لافاليه يتصاعد التوتر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعد صدامات جديدة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ليل الجمعة السبت في القدس الشرقية وتظاهرات في الضفة الغربية المحتلة وإطلاق صواريخ وقصف في قطاع غزة.ووقعت صدامات جديدة ليلا في محيط البلدة … Readmore

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