2021/04/24 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعول قسم من سكان محافظة الأنبار على إنشاء إقليم سني في المحافظة الغربية التي سرقت الأضواء من نينوى وهي ثاني أكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان بعدما كانت هي في الصدارة ومحل صنع القرار والواجهة للسياسة السنية في البلاد.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم السني بصلاحيات واسعة يعود الى الواجهة وآراء رسمية وشعبية متباينة وسط ترحيب ونفي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم السني بصلاحيات واسعة يعود الى الواجهة وآراء رسمية وشعبية متباينة وسط ترحيب ونفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).