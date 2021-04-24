كتلة نيابية تتوقع انهيار التحالفات بعد الانتخابات

2021/04/24 | 11:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقع رئيس كتلة إرادة، في مجلس النواب، حسين عرب، اليوم السبت، أن تنهار التحالفات السياسية بعد ظهور نتائج الانتخابات المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول، فيما رأى أن تبقى 8 تحالفات من 140 تحالفا.وقال عرب في تصريح صحفي، إن “كثرة عدد التحالفات السياسية لا تعني استمرارها في العملية السياسية”، مبينا أن […]

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