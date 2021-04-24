2021/04/24 | 11:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

6 مشاهدة

اعلنت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق، وجود جهات عراقية ودولية مستفيدة من وجود المخيمات لا تريد اغلاقها، مؤكدة ان العام الحالي سيشهد اغلاق اخر مخيمات النزوح في العراق.

وقالت فائق في مقابلة متلفزة تابعها موقع NRT عربية، اليوم (24 نيسان 2021)، إن "جهات مسيطرة على النزوح ولا تريد إغلاقه لأنها مستفيدة من الوضع الحالي، وهناك منظمات دولية ومحلية مستفيدة من إقامة المخيمات ايضا".

واوضاف، ان "الوزارة تمكنت من إغلاق 49 مخيما والإعلان عن أغلاق المخيمات لم يكن بصورة عشوائية، بل نجم عن كثير من الاجتماعات مع مختلف الجهات والوزارات"، مؤكدةً، انه "أعدنا 3 آلاف عائلة بمساعدة وزير العمل، لأنه أعطى 3000 فرصة من الرعاية الاجتماعية للنازحين".

واوضحت، "استلمنا الوزارة شبه خاوية من التخصيصات المالية، وآلية غلق المخيمات لم تعتمد على الأموال، ولم تكن الأموال عائقا أمام خطة الوزارة لإغلاق المخيمات والعراق سيكون خاليا من المخيمات في العام الحالي".وأشارت إلى أن "مخيم عامرية الفلوجة، كان من المفترض أن يغلق يوم أمس، لكن جهة معينة تدخلت وحرضت ساكنيه على البقاء ضد الوزارة، ليرموا الحجارة على موظفي الوزارة من أجل رفض العودة".

وتابعت وزيرة الهجرة، "لا افهم سبب التدخلات السياسية واقناع العوائل النازحة بعدم الرجوع وبعض العوائل خرجت ضدنا واتهمتنا باعادتهم قسرا، وبعد التحقيق في الامر تبين ان بعض الجهات قامت باخراج هذه العوائل النازحة بتظاهرة احتجاجية ضد الوزارة مقابل 5 آلاف دينار".

وأكدت، أن "قرب الانتخابات يؤثر جدا على عودة النازحين، ولكن لا يمكن إجبار النازحين على العودة لمناطقهم"، مشيرة إلى "إرجاع 500 عائلة عن طريق الصلح العشائري".

ولفتت إلى أن "مخيم الجدعة أوقفتنا فيه الأمم المتحدة، وكانت مناشير إعلامية دولية تحرض ضد الوزارة، بسبب استفادة بعض المنظمات من وجود المخيمات"، مضيفة، ان "من المفترض أن تغادر اليوم 100 عائلة من مخيم الجدعة، بالتعاون مع بعض المنظمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة: جهات تقنع النازحين بالعزوف عن العودة لمناطقهم مقابل 5 آلاف دينار!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة: جهات تقنع النازحين بالعزوف عن العودة لمناطقهم مقابل 5 آلاف دينار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).