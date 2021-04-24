مقتل شخص واصابة آخرين جراء انهيار محطة للوقود قيد الانشاء في ديالى

2021/04/24 | 11:24 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر محلي، السبت، بمقتل واصابة نحو 6 اشخاص، اثر انهيار محطة للوقود في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ NRT عربية (24 نيسان 2021)، ان "عاملا لقى مصرعه واصيب 5 آخرين، بعد انهيار محطة للوقود قيد الانشاء في منطقة (جديدة الشط) في محافظة ديالى".

واضاف المصدر ان "الجرحى تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت جثة العامل الى الطب العدلي".

واشار الى ان "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث وقتحت تحقيقا في اسباب انهيار المحطة".

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