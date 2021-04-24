رواية جديدة قد تنهي غضب المواطنين في أربيل بعد العثور على مصحف ممزق قرب مسجد

2021/04/24 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر بقايا من مصحف ممزق في مدينة أربيل بالقرب من أحد المساجد على الطريق السريع للمدينة.

وبعد تناقل هذه الصور، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات عديدة تطالب باحترام الرموز الدينية ومنها المصحف، وفتح تحقيق بالحادث.

وبعد يوم واحد من الحادثة، أصدر مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بياناً أكد فيه أن "إهانة مقدسات الناس أمر خطير، ولا بد من محاسبة الذين يقدمون على ذلك".

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ليلة الجمعة نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع أظهرت أوراقاً من القرآن الكريم كانت قد ألقيت في أحد شوارع أربيل".

وأضاف، أن "إهانة مقدسات الناس أمر خطير وغير مقبول على الإطلاق"، مشيراً إلى أن أي "شخص أو جهة تقف وراء ذلك، فإنها تهدف لتقويض الأمن المجتمعي وإثارة الفتنة".

وبيّن، أن "ما حدث هو تجاوز لجميع الحدود والخطوط الحمراء"، داعياً الجهات المعنية إلى "التحقيق في هذه القضية ومنع مثل هذه الجرائم والتصرفات المشينة".

من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، فتح تحقيق في الحادث، مع إدانتها للفعل الذي حدث، بحسب ما قال المتحدث باسم الوزارة، نبز إسماعيل.

إسماعيل ذكر في حديثه لـ (بغداد اليوم)، أن "الوزارة بدأت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، وكشفها للرأي العام ومحاسبة الجهات الفاعلة".

أما الرواية التي قد تنهي الأزمة التي حدثت، فإن عضو مجلس محافظة أربيل، عباس محمد، قال إن "المصحف سقط من سيارة أثناء سيرها، والشخص الذي سقط منه المصحف ينحدر من أسرة ملتزمة".

وأشار محمد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إلى أن "الرجل وبعد ما أدّى صلاة التراويح في المسجد مع زوجته، توجها من المدينة إلى قرية حاملين معهما بعض الأغراض من بينها مصحف داخل كيس وضعها على بدنة العجلة، ولكنهما نسيا أن يدخلاه في السيارة".

وتابع عضو مجلس محافظة أربيل: "عند وصولهما إلى القرية شرعا بالبحث عن المصحف، ليتبيّن أنهما تركاه على السيارة، وبعدها سقط على قارعة الطريق".

وأوضح محمد، أن "هذا الرجل قدم إلى إمام المسجد وأوضح له ما جرى وأعرب عن قلقه الشديد"، مشيراً إلى أن "إمام المسجد شهد على أن الرجل من المصلين، وأنه رفيقه".

وأكمل قائلاً: "بعد صلاة الفجر، ومن أجل طمأنة الجميع، ساق إمام المسجد هذا الحديث، قائلاً إنه من المقرر أن يوضح الرجل اليوم ما جرى للرأي العام".

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