اليوم.. الشرطة العراقي يواجه الأهلي السعودي في أبطال آسيا

2021/04/24 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يدخل فريق الشرطة العراقي بكرة القدم، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، وهو يواجه الاهلي السعودي برحلة الإياب، من دون فوز أو تعادل وبثلاث خسارات متتالية، في لقاء سيجري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً، الاستقلال الإيراني مع الدحيل القطري على نفس الملعب.

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للاستقلال و4 للأهلي ولا شيء للشرطة.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الشرطة مع الدحيل، والأهلي مع الاستقلال.

وكانت الجولة الأولى، قد شهدت فوز الدحيل على الشرطة 2-0، والاستقلال على الأهلي 5-2، في حين شهدت الجولة الثانية، فوز الاستقلال على الشرطة 3-0 وتعادل الأهلي مع الدحيل 1-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الاستقلال 4-3 والأهلي على الشرطة 3-0.

ويتأهل إلى دور الـ 16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

الأهلي (السعودية) - الشرطة (العراق) - المجموعة الثالثة - السبت 24 نيسان - الساعة 8:45 مساء بتوقيت بغداد المحلي.

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