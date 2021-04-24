أسعار صرف الدولار وعدد من العملات والمعادن لهذا اليوم

2021/04/24 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اليوم : السبت : 24 - 4 - 2021

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 147,900

سعر شراء الدولار 147,400

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,440,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 120,95 دولار

100 باوند 138,72 دولار

100 دولار 833,2 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1776,2 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 66,02 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 62,05 دولار

يتبع.



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