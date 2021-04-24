2021/04/24 | 11:30 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أبريل 2021 | 11:29 صباحاً

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إصابة 20 فلسطينيا خلال تصدي الشبان لاعتداءات الاحتلال في القدس

أصيب 20 مواطنًا فلسطينيا، اليوم السبت، خلال تصدي الشبان لاعتداءات شرطة الاحتلال والمستوطنين الذين هاجموا منازل المقدسيين في البلدة القديمة ومحيطها.

وأفاد الهلال الأحمر، أن 4 من بين المصابين نقلوا لتلقي العلاج في المستشفيات، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت في اعتداءاتها المتكررة بحق المقدسيين.

واعتدى أفراد من شرطة الاحتلال على الزميلة الصحفية زينة الحلواني، والزميل المصور وهبي مكية في حي الشيخ جراح، حيث تم نقل الأخير إلى مستشفى المقاصد جراء إصابته بخلع في الكتف إثر الاعتداء.

كما اعتدى أفراد شرطة الاحتلال على عدد من الشبان في مناطق متفرقة، واعتقلت بعضهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وشهدت أحياء الشيخ جراح، وسلوان، وبطن الهوى، والعيسوية، والطور، والصوانة، ومناطق متفرقة من القدس مواجهات عنيفة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أقدم مستوطنون على إحراق مركبة لأحد المواطنين في الشيخ جراح.

وتصدى الشبان لقوات الشرطة الإسرائيلية، ومجموعات المستوطنين التي كانت تعتدي على أملاك المواطنين بحماية من أفراد تلك القوات، وتمكن الشبان من إصابة عدد من المعتدين الإسرائيليين، رغم استخدام قوات الاحتلال لجميع أسلحتها في مواجهة أولئك الشبان.

وتمكن العديد من الشبان من إلقاء زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال ومركباته وتكسير بعض الكاميرات الأمنية له.

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