ترامب يحمل بعنف على رئيس كوريا الجنوبية ويشيد بكيم جونغ أون

2021/04/24 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم دونالد ترامب الجمعة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بنهب الولايات المتحدة، مشددا على صداقته المفترضة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.وقال الرئيس الأميركي السابق في بيان إن الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ أون الذي تعرفت عليه … Readmore

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