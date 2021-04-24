رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما يصل إلى جاكرتا لحضور قمة آسيان

2021/04/24 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى جاكرتا السبت لعقد اجتماع أزمة مع قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسب تسجيل فيديو رسمي.وفي لقطات وزعها القصر الرئاسي، يظهر الجنرال البورمي وهو ينزل من … Readmore

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