2021/04/24 | 11:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قرار أميركي.. هل يرفع علم "مثليي الجنس" في العراق؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 11:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار أميركي.. هل يرفع علم "مثليي الجنس" في العراق؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار أميركي.. هل يرفع علم "مثليي الجنس" في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).