اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 121 الف حالة

2021/04/24 | 11:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 144675 حالة اصابة، 47448 في اربيل و43148 في السليمانية، و50698 في دهوك و3381 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 121164 حالة، 40328 في اربيل و34341 في السليمانية و43473 في دهوك و3022 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3932 حالة، 1081 منها في اربيل و1834 في السليمانية و883 في دهوك، و144 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 19579 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 6039 في اربيل و6983 في السليمانية و6342 في دهوك و215 في حلبجة.

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