القبض على ارهابي في الموصل

2021/04/24 | 11:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على احد الارهابيين في مدينة الموصل.وقالت المديرية في بيان، ان “مفارزها في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٣ تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة دوميز في الساحل الايسر لمدينة الموصل”، مشيرة الى ان “العملية تمت وفق معلومات […]

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