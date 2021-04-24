ارتفاع اسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل بالتزامن من ارتفاع اسعار النفط العالمية

2021/04/24 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل، قبل إغلاقه امس الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 65.38 دولاراً للبرميل بمقدار 0.73 دولار، أو بنسبة 1.13% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار … Readmore

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