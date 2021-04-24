أهالي منطقتين في المثنى يقطعون طريق معامل الإسمنت الاستثمارية ويطالبون بفرص عمل

2021/04/24 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

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مراسلنا:

أهالي مناطق الهلال والمملحة في محافظة المثنى يقطعون الطريق المؤدي الى معامل الاسمنت الاستثمارية الواقعة ضمن حدود مناطقهم، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم اولابنائهم، وعدم منح هذه الفرص لاشخاص من محافظات ومناطق اخرى.

يتبع.



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