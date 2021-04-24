السيسي: مستعدون لتصدير 2000 ميجا وات كهرباء للعراق إذا أراد ذلك

2021/04/24 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عبد الفتاح السيسي، إن مصر مستعدة لتصدير الكهرباء إلى العراق وليبيا والسودان والأردن، ولديها فائض يكفي لما تحتاجه تلك الدول.

وأضاف السيسي، في كلمة له أثناء لقائه كبار قادة القوات المسلحة، إن مصر لديها كهرباء فائضة ويمكنها أن تزود تلك الدول بما تحتاجه من طاقة كهربائية، ألف أو ألفي ميجا وات.

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