القبض على متهمين بالابتزاز وترويج العملة المزيفة في بغداد

2021/04/24 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وآخر بترويج العملة المزيفة في العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان، إن “قوة من مكتب مكافحة اجرام الكرادة تمكنت من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا عن طريق برامج التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و (الواتساب) حيث قام بتهديد الفتاة بنشر صورها ما […]

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