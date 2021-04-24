نزاع عشائري في مدينة الصدر يتسبب بمقتل واصابة 4 اشخاص

2021/04/24 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل واصابة 4 اشخاص خلال نزاع عشائري استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في مدينة الصدر شرقي العاصة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "نزاعا عشائريا نشب في مدينة الصدر شرقي بغداد في قطاع ٣٨ تحديدا، تطور الى إستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".واضاف المصدر ان "النزاع اسفر عن مقتل شخص واصابة ٣ اخرين بالاضافة الى تضرر عدد من المنازل".

وتشهد مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد بين الحين والآخر، نزاعات عشائرية دامية تتسبب بازهاق الارواح واثارة الذعر بين الاهالي اضافة الى خسائر مادية كبيرة، وتستخدم في هذه النزاعات اسلحة متنوعة بين الخفيفة والمتوسطة تصل الى حد رمي القنابل اليدوية احيانا.

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