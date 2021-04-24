مطالبات لإدارة بايدن للتنازل مؤقتا عن حقوق ملكية لقاحات كورونا

2021/04/24 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثف مشرعون أميركيون ومنظمات لا تهدف للربح، الضغط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن لدعم إعفاء مؤقت من حقوق براءة الاختراع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بغية مساعدة الدول الفقيرة على احتواء الجائحة.

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