الكهرباء تكشف سبب تراجع ساعات التجهيز

2021/04/24 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت وزارة الكهرباء، السبت، أسباب تراجع ساعات التجهيز للمواطنين بالطاقة، إلى عوارض فنية واعتداءات وصفتها بـ”الإرهابية”، حالت دون استقرار ذلك.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح صحفي، إن “خطين أحدهما في شرق بغداد والآخر غربها تعرضا، في اليومين الماضيين، إلى عوارض فنية أدت إلى محدودية التجهيز في بعض المناطق، لحقها قيام عناصر إرهابية بعمل تخريبي طال خط سد موصل – قيارة مما اثر بشكل كبير في وضع المنظومة الكهربائية في محافظات عديدة ومن بينها العاصمة”.

وأضاف العبادي، أن “الملاكات الفنية والهندسية تمكنت في وقت قياسي واستثنائي من إعادة تأهيل الاعطاب إلى سابق عهدها مما أدى إلى عودة التجهيز إلى وضعه السابق”، موضحا أن “التفاوت في ساعات التجهيز بين منطقة وأخرى يعود إلى كثرة التجاوزات على شبكات التوزيع والمناطق العشوائية التي تتسبب بضياع كبيرة في الطاقة”.

وأكد أن “الوزارة ستدخل عدداً من الوحدات التوليدية الجديدة تصل طاقاتها إلى 4 آلاف ميكاواط مطلع شهر حزيران المقبل”.

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