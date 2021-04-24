في الربع الأول من 2021..

2021/04/24 | 12:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت تقارير اميركية، السبت، بتفوق شركة Snap Inc على تقديرات وول ستريت فيما يتعلق بنمو المستخدمين وإيراداتهم، حيث اجتذبت نسخة أندرويد المحسّنة من تطبيق المراسلة الشهير Snapchat المزيد من المستخدمين، لكن النمو تباطأ في أمريكا الشمالية.

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