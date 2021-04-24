إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة على عمق 850 مترا

2021/04/24 | 12:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم السبت، عن اكتشاف الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 مترا.وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل غواصة KRI Nanggala-402، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.وأقر الجيش بأنه لا […]

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