الدولار يسجل ارتفاعا في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم السبت

2021/04/24 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر اقتصاديون مختصون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفات فضلا عن بعض العملات الاخرى والمعادن اليوم السبت.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (24 نيسان 2021)، فان سعر صرف الدولار جاء على النحو الاتي:

اسعار مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار⬅️147,900

سعر شراء الدولار⬅️ 147,400

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 120,95 دولار

100 باوند ⬅️ 138,72 دولار

100 دولار ⬅️ 833,2 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1776,2 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 66,02 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 62,05 دولار

يذكر ان سعر الدولار مقابل الدينار العراقي سجل يوم امس الجمعة ما يلي:

سعر بيع الدولار ⬅️ 147,800

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,300

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