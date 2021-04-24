2021/04/24 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أعلن الجيش الإندونيسي عن اكتشاف الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 مترا.وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على عمق 850 متر..



إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة المركز الخبري الوطني.

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