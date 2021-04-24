’’بغداد اليوم’’ تحاور السفير العراقي لدى الهند حول أوضاع العراقيين هناك بالتزامن مع التفشي الكبير لكورونا - عاجل

2021/04/24 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

السفير العراقي في الهند فلاح الساعدي في حديث خاص لـ (بغداد اليوم):

- أغلب الطلاب العراقيين هم على النفقة الخاصة، والهند دخلت في حظر شامل في هذا الأسبوع، لكن المطار ووسائل النقل جميعها مفتوحة.

- بإمكان الطلبة العودة إلى العراق، لأن هناك 3 طائرات أسبوعياً تتوجه من الهند إلى العراق، ولم نبلغ من قبل أي عراقي هناك بإصابته بكورونا.

- العراقيون المصابون يذهبون الى المستشفيات في الهند، ولا يبلغون البعثة الدبلوماسية.

- المرضى العراقيون يحصلون على فحوص مزورة من داخل العراق، ويصل بعضهم إلى الهند وهو مصاب، والقانون في الهند يمنع نقل الجثة إذا كانت مصابة بكورونا.

- هناك أكثر من 10 حالات وفيات عراقيين في الهند، تبين أنهم كانوا مصابين بكورونا.

- لدينا أقل من 3 آلاف طالب عراقي في الهند.

- سنويا 70 ألف عراقي يأتي إلى الهند بغرض العلاج في مستشفياتها.

- الهند دخلت مرحلة خطيرة وهناك نقص في الأسرة بالمستشفيات.

يتبع.



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