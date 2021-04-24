وفاة 20 مصاباً بكورونا نتيجة نقص الأكسجين في مستشفى بنيودلهي

2021/04/24 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي 20 مريضاً بكوفيد-19 في مستشفى بنيودلهي بسبب نقص الإمداد بالأكسجين الذي تعاني منه العاصمة الهندية، في خضم موجة ثانية عنيفة من فيروس كورونا المستجد وضعت النظام الصحي بالبلد الآسيوي في أزمة.

وقال مدير مستشفى جايبور جولدن، دي كيه بالوجا، "توفى 20 مريضاً بكوفيد-19 في المستشفى عندما نفدت مستويات الأكسجين الليلة الماضية، نفد مخزوننا سريعاً حيث انخفض ضغط الأكسجين هذا الصباح".

يتبع.



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