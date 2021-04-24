روسيا تسجل 8828 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/24 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم السابع على التوالي أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لا يزال مؤشر الوفيات جراء الوباء عند مستوى زهاء 400 حالة لليوم الرابع.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 8828 إصابة جديدة بالعدوى، مقارنة مع 8840 […]

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