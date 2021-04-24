2021/04/24 | 12:34 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أبريل 2021 | 12:21 مساءً

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حريق هائل يجتاح مساحات واسعة من الغابات شرقي أميركا

اندلع حريق هائل شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، واجتاح مساحات واسعة من الأراضي الحراجية.

قال مسؤولون من شرطة الولاية، إن رجال الإطفاء يكافحون الحريق الذي التهم عشرات الكيلومترات في شمال شرق ولاية ميشيغان، وأجبر المئات من سكان المنطقة على الفرار من منازلهم، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وبدأت خدمة الغابات الأمريكية عملية إطفاء حريق غابات “هورون مانيستي” الوطنية شمال قرية ساند ليك، الذي خرج عن نطاق السيطرة، ما أدى إلى نزوح السكان من المنطقة.

وقال جوشوا فيل، مسؤول شرطة النجدة في الولاية: “نحن نعمل بجد من جانبنا للسيطرة على الحريق وإخماده”.

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